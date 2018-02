Laupäeval stardijärjekord halastas ja Tänak sai reedesed teetöölise tunked rallikombinesooni vastu vahetada ning näitas hoopis võimsamat sõitu. Kiidusõnadega kallas ta üle ka Toyota tiimi boss ning neljakordne maailmameister Tommi Mäkinen.

„Ta on näidanud imelist minekut, Ott sõitis suurepäraselt. Oleksin ise tahtnud omal ajal samamoodi sõita,“ lausus soomlane.

Tobe kokkupõrge

Kuid.. 13. kiiruskatsel juhtus midagi, mida rallimaailmas just väga tihti ei näe. Citroeni sõitja, põhjaiirlane Kris Meeke vaevles tehniliste viperuste küüsis ning tema taga startinud Tänak üritas kitsal lõigul konkurendist mööduda. Tagajärjeks kokkupõrge, millega eestlane kaotas üle pooleteise minuti väärtuslikku aega. Kiiruskatse järel olid meeste kommentaarid vastuolulised. Tänak sõnas, et Meeke rammis ta teelt välja. Britt aga sõnas, et saarlane sõitis talle otsa. Aja möödudes nenditi, et tegemist oli lihtsalt ebaõnnega, hiljem saatis Citroeni sohver Tänakule vabandused. Kuidas sellises olukorras üldse käituma peab? Kas rallimeestel on mingisugune etikett?

„See on aumehemäng – kes mingi viperusega jännis on, peab peeglist vaatama, et millal järgmine mees tuleb,“ sõnas Niinemäe. „Mõlema meeskonna töö on see, et puhaste paberitega üksteisest mööda saada. Liiklusreeglite järgi on kindlasti tagantsõitja süüdi, aga kui üks tuleb katsel täiskiirusel ning teine kruiisides, siis saab eesoleva auto suhteliselt kiirelt kätte ja pole palju aega mõelda. Aga Meeke’l polnud seal kuskile minna. Õnnetu õnnetus. Ott ei tahtnud sekunditki ära anda, aga Kris ei takistanud teda ka. Ott oleks saanud kalkuleerida, et kas mahub või ei mahu, ega muud tarka polegi sellises olukorras ette võtta.“

Pühapäeval tekitas enim furoori aga Fordiga kimava viiekordse maailmameistri Sebastien Ogieri käitumine, kes tõmbas koos tiimiga varrukast tõelise JOKK-skeemi. Punktikatsele esimeste seas startima pidanud Ogier jäi ülesõidul katsele seisma, lasi endast konkurendid mööda ja läks rajale alles viimase WRC-sõitjana. Selle lükkega sai 10. kohal olnud Ogier kõvasti trahviminuteid ning langes punktikohalt välja. Küll aga tähendas oluliselt etem stardipositsioon, et rada oli tema jaoks tunduvalt paremas seisus. Tasuks punktikatselt teine koht ja neli punkti, mida oleks esimeste seas startides üliraske saavutada olnud. Kümnenda koha eest saanuks ta vaid ühe silma.

„Tahtsime veidi kaarte ümber mängida ja normaalselt positsioonilt rajale minna,“ sõnas ta ise.

Ülim kavalus või ebasportlik käitumine? „See on ebasportlik lüke,“ arvas Niinemäe. „Spordis ja tavaelus kombatakse suhteliselt palju piiride peal ja ega see keelatud ole, aga on selge, kuidas teised sportlased seda kõrvalt näevad. Ega keegi talle väga õnne ei soovi. Ei imesta kui FIA (rahvusvaheline autospordiliit) tulevikuks mingisuguse reegli sisse viib.“

Tänaku saagiks jäi Rootsist kaks punkti üheksanda koha eest ning punktike lõpukatse viienda positsiooni eest. Kahe etapiga on tal koos 21 silma, millega asub üldtabelis viiendal real. Hooajal kolmas ralli toimub 8.-11. märtsini Mehhikos.

***

Ott Tänak. (TGR)

Tänak: see oli väga raske nädalavahetus

„See oli meie jaoks väga raske nädalavahetus,“ sõnas Tänak Toyota meeskonna pressiteates. „Reedel olid meie jaoks õudsed tingimused ja me polnud lihtsalt enamaks võimelised. Laupäeval oli meie stardipositsioon juba parem. Sain lõpuks oma kiirust näidata ja võitsime isegi mõned katsed. Tänased (eilsed - toim.) olud olid meie jaoks samamoodi päris head ning suutsime taas head kiirust näidata. See oli mu esimene ralli Toyota Yaris WRC roolis, kus masin oli kruusa seadistusega ja õppisime tulevikku silmas pidades väga palju.“

***

Tulemused

1. Thierry Neuville (Hyundai) 2:52.13,1

2. Craig Breen (Citroen) +19,8,

3. Andreas Mikkelsen (Hyundai) +28,3,

4. Esapekka Lappi (Toyota) +45,8,

5. Hayden Paddon (Hyundai) +54,4,

6. Mads Östberg (Citroen) +1.15,3,

7. Jari-Matti Latvala (Toyota) +2.04,9,

8. Teemu Suninen (M-Sport Ford) +2.52,2,

9. Ott Tänak (Toyota) +3.44,4,

10. Elfyn Evans (M-Sport Ford) +5.27,4

***

Hooaja üldtabel