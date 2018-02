NHL-i komissari ja kõva ärimehe Gary Bettmani vankumatu otsus mitte lubada maailma kõige kõvema liiga mehi sellele olümpiale (noh, eks seal oli tegelikult väike kanakitkumine ROK-iga ikka ka) oli vaata et täitsa õige otsus. Sest rahvas ei käi hokit vaatamas ja superstaaridel oleks pooltühjade tribüünide ees mängimine olnud pehmelt öeldes mage. Aga – soojendus on nüüdseks läbi ja tõsiseks madinaks alles läheb. Neli meeskonda – Rootsi, Tšehhimaa, olümpiasportlased Venemaalt ja Kanada said otse veerandfinaali ning seega ühe lisapäeva ettevalmistumiseks. Teadupärast ka kõik ülejäänud tiimid on veel võitlustules ning nemad jätkavad teisipäeval. Soomlased said küll „tappa“ rootslastelt, aga tühja sellest, kui teel veerandfinaali seisab ees Lõuna-Korea. Ükski terve mõistusega inimene ei arva, et ... Soome võiks selle mängu kaotada.

Šveits – Saksamaa. N-ö bussiliiga mehed alustasid kahvatult, aga lähevad tasapisi paremaks ja peaksid rammsteinilikult nurgelise Saksamaa maha suruma.

Sloveenia – Norra. Sloveenid on juba üllatanud korralikult, nüüd on väikeriigil megavõimalus olümpial kaheksa sekka jõuda. Praegune Norra on ainult Patrick Thoresen ... Üllatused on alati teretulnud, seega panustagem sloveenidele. USA – Slovakkia. Korra nad juba mängisid ja oli selline tihe andmine. Ameeriklased said venelaste käest korraliku õppetunni ja see kannustab ning nad saavad slovakkidest jagu. Edasine näeb välja nii: Soome/Lõuna-Korea – Kanada, Šveits/Saksamaa – Rootsi, Sloveenia/Norra – OAR ja USA/Slovakkia – Tšehhimaa. Võimalike veerandfinaalpaaride peale vaadates torkab üks paar teistest kõvasti rohkem silma, Kanada – Soome. Ja veel kaugemale pilku suunates tahaks öelda, et poolfinaali jõuavad Rootsi, OAR, Tšehhimaa ja ... paneme pealegi Soome. Kindlasti tuleb ära teha ka ennustus finaaliks ja mingi hetkeline sisetunne ütleb, et kulla peale mängivad Soome ja venelased.