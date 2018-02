CURLING

Eesti curlingu segapaar Turmann/Lill edestas curlinguturniiril Tallinn Masters Mixed Doubles maailmameistreid Šveitsist, kuid pidi finaalmängus tunnistama Tšehhi võistkonna paremust.



Eesti curlingupaaril Marie Turmann/Harri Lill tuli finaalmängus tunnistada Tšehhi võistkonna Zuzana Hajkova/Tomas Paul paremust tulemusega 7:2. See jäigi turniiril Eesti võistkonna ainukeseks kaotuseks. Tšehhi, kes jäi vahetult Eesti ees olümpiamängudelt välja, näitas kogu turniiri jooksul väga tugevat mängu. Antud distsipliinis ka maailmameistriteks tulnud Šveitsi Michelle Gribi/Reto Gribi kohtusid pronksimängus valitsevate Šotimaa meistrite Jayne Stirling/Frazer Kingan. Mäng lõppes Šveitsi kasuks tulemusega 10:8.



Tallinnas toimunud maailmakarika etapp Tallinn Masters Mixed Doubles kuulub ISS World Curling Tour võistluste sarja ning kuna võistlusel on võimalik teenida maailma edetabeli punkte, tõi see Tallinnasse võistlema nii varasemad maailmameistrid kui ka mitme riigi parimad segapaari võistkonnad.



Eesti curlingumängija Harri Lill: “Meil Mariega on kindlasti hea meel, et Eestis toimub hooaja jooksul kaks väga kõrgetasemelist segapaaride MK etappi. MK etapid annavad nii meile kui kõikidele teistele Eesti paaridele võimaluse ennast proovile panna väga tugevate vastastega. Turniir oli meile ühtlasi heaks ettevalmistuseks sel nädalal algavateks Eesti meistrivõistlusteks. Meie peamine eesmärk on pääseda Eestit esindama aprillis Rootsis toimuvaks MM’iks.”



Eesti curlingupaar Turmann/Lill hoiab praegu maailma MK-etappide edetabelis 11. kohta ning tänu nende edule asub Eesti riigina edetabelis 8. kohal. Eesti paarist on edetabelis eespool vaid olümpial osalevad riigid.



Kokku võistles Tallinnas 15 võistkonda 10 erinevast Euroopa riigist. Riikidest osalesid lisaks Eestile ka Läti, Poola, Tšehhi, Ungari, Soome, Šotimaa, Šveits, Leedu ja Luksemburg. Eestist osales kuus võistkonda.