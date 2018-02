USA kergejõustiku sisemeistrivõistlustel Albuquerque'is triumfeeris 60 meetri sprindis Christian Coleman ajaga 6,34, mis tähistab uut maailmarekordit.

Varasemalt kuulus tippmark Maurice Greene´ile, kes jooksis 1998. aastal välja aja 6,39. Tegelikult sai Coleman sellest ka jaanuaris jagu (jooksis siis 6,37), kuid Clemsonis puudus elektrooniline ajavõtt, mistõttu rekordit ei arvestatud. Sel korral oli aga kõik korrektne.

Teise koha teenis Ronnie Baker, samuti hea aja 6,40ga, kolmas koht läks Michael Rodgersile (6,50).

"Üritasin võistlust lihtsalt võita," sõnas Coleman võistluse järel. "Mu start oli normaalne. Tavaliselt tunnen, et pakkudelt tõustes tuleb mul väga palju vaeva näha. Sel korral tundsin, et palju paremini. Maailmarekord on väga eriline."