Ma pole ammu kiirnuudleid söönud ega tahagi neid pintslisse pista. Mäletan aga, et nooruses neid süües olid nad alati üsna väikestes ruudukujulistes pakkides. Lõuna-Koreas müüakse kiirnuudleid mahukates torbikutes ning erinevaid maitseid on rohkem kui Donald Trumpil säutse.

Neid leiab igalt poolt. Kui Eestis on vaat et igas toidupoes suurem või väiksem sooja toidu lett, siis Pyeongchangi piirkonnas - kindlasti pole ma käinud kõikides siinsetes kauplustes, küll aga paljudes -, troonivad poodides kiirnuudlitele pühendatud riiulid.

Mulle kangastuvad kiirnuudlitega meelde üksildased lõunasöögid pärast põhikoolist koju jõudmist, kui külmkapp tundus enda kulinaarse oskamatuse tõttu alati tühi. Ent Pyeongchangi taliolümpial ringi kõndides tundub, et kiirnuudlid on Lõuna-Korea rahvustoit.

Mõnes kaupluses saavad inimesed kiirnuudleid osta, neid poes valmistada ning süüa. Pyeongchangi taliolümpia peapressikeskuse juures on just paar säärast poodi ning alati leiab nendest kedagi, kes heal maitsta laseb.

Kui kolleeg Mart Treialiga nädalavahetusel veidi olümpiastaadioni juures uudistasime, olid areeni lähedal lumeskulptuurid. Mõistagi olid kujupargis kohal ka toitlustajad.

Küll sai osta hamburgerit, võileiba, hot dog'i ning mõistagi ka kiirnuudleid. Ma ei julge küll mürki võtta, kas kiirnuudliputka pargis alati just kõige populaarsem oli, aga meie väisamise ajal oli seal inimesi rohkem kui teiste toitlustajate juures.

Kiirnuudlid on ka vaat et ainus söök, mida peapressikeskuses ajakirjanikele ja teistele meediatöötajatele tasuta antakse. Noh, lisaks on võimalus end premeerida küpsiste näol, kuigi näiteks Korea uusaastapäeval pakuti žurnalistidele vähe uhkemat söögipoolist.