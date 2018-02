Ilmselt kõige suuremate lootustega Pyeongchangi taliolümpiale läinud Kristjan Ilves teenis kahevõistluse normaalmäel 16. koha. See on ka seni eestlaste parim tulemus.

Enne olümpiat õnnestus aga Ilvesel end korra ka MK-etapil poodiumile võidelda, misjärel talle enam tähelepanu hakati pöörama. Nõnda ongi rahvusvaheline alaliit meie mehe ette võtnud ning uuris talt erinevatel teemadel.

Midagi tähendab Ilvese jaoks olümpia, mis on tema parim mälestus talimängudest ning mida ootab ta Lõuna-Koreast? Lisaks uuriti eestlase käest, miks ta kahevõistlusega üldse tegelema hakkas. Peamise põhjusena toob ta välja oma isa, kes on teda väiksest peale treeninud. Lisaks on Allar Levandi ja Ago Markvardti näol lähedalt võtta suured eeskujud.

Vaata intervjuud siit: