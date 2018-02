Laanel on Kreeka esiliigas individuaalses plaanis käsil korralik hooaeg. Ta on 18 mängus visanud keskmiselt 13,5 punkti ja jaganud 4,3 resultatiivset söötu.

Otsus on sedavõrd üllatavam, et sel korral ei liitu koondisega ka Rain Veideman. See tähendab, et praeguse seisuga on kandidaatide ringis vaid üks tõupuhas mängujuht, Sten Timmu Sokk.