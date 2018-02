Tallinna Televisiooni "Spordisõprade" saates on täna külas endine tippkahevõistleja Ago Markvardti, kes kiidab 21aastast Kristjan Ilvest.

"Eestlaste senise parima tulemuse eest tänavustel mängudel on hoolitsenud kahevõistleja Kristjan Ilves, kes saavutas esimesel distantsil 16. koha. On igati paslik, et Ilvese esinemist olümpial kommenteerib stuudios endine selle ala tipp Ago Markvardt. Etteruttavalt võib öelda, et Markvardti hinnangul on Ilvese näol tegemist järgmisel olümpial medaleid noppiva sportlasega," rääkis Spordisõprade saatejuht Jaan Männik.

Tänavustelt Pyeongchangi mängudelt on Ilvesel kirjast 16. koht normaalmäe võistluselt. Homme paneb ta end proovile suurel mäel ning ootused on kindlasti vähemalt sama kõrged.