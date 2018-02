Brasiilia tugevuselt viiendas jalgpalliliigas nähti ajalooliselt koledat jalgpallimatši. Vitoria ja Bahia mehed teenisid kokku kümme punast kaarti ning kohtunik pidi mängu katkestama.

Denilson viis 34. minutil kodumeeskonna Vitoria juhtima, kuid 50. minutil viigistas Vincius seisu. Siis kaotasid jalgpallurid enesekontrolli: algas kaklus ning kohtunik jagas välja kaheksa punast kaarti, millest neli teenisid rusikaheitlusesse sekkunud vahetusmängijad. Lõpuks nägid veel kaks Vitoria meest punase kaarti ja klubi jäi väljakule kuuekesi. Jalgpallireeglite kohaselt peab platsil olema vähemalt seitse meest ja ilmselt saab Bahia turniiritabelisse 3:0 võidu.

🇧🇷 It's all kicking off in Brazil.



Bahia vs Vitoria. FIIIIIGHT! pic.twitter.com/QS94UNjYJS