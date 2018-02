Pyeongchangi olümpiamängudel on ootamatult kätte jõudnud viimane nädal. 19. veebruaril eestlased kül kaasa ei teinud, kuid huvitavaid seiku juhtus Lõuna-Koreas siiski.

Norra koondis juubeldab. (CHRISTOF STACHE)

Naiste hokiturniir hakkab jõudma kulminatsioonini. Poolfinaalides said kindlad võidud USA ja Kanada, kes olid vastavalt 5:0 üle Soomest ja Olümpiasportlasest Venemaalt. Finaal peetakse 22. veebruaril.

USA jõudis finaali. (DAVID W CERNY)

Kahevõistlejad pidasid täna viimase hüppetreeningu enne homset suure mäe võistlust, kuid Kristjan Ilves otsustas mitte kaasa teha. Karl-August Tiirmaa sai kirja 98-, 108- ja 111-meetrised õhulennud.

Karl-August Tiirmaa. (DOMINIC EBENBICHLER)

Täna tuli ametlik kinnitus, et jääkeegli segapaarismängus pronksi võitnud venelase Aleksandr Krušelnitski B-dopinguproov osutus samuti positiivseks. Venelased jäävad nüüd medalita ja pronksile kerkib Norra.

Aleksandr Krušelnitski. (WANG ZHAO)

Palju furoori tekitas Prantsusmaa iluuisupaari etteaste, sest Gabriella Papadakise kleit läks võistluse ajal paigast ning ta paljastas oma keha rohkem, kui oleks soovinud.

Gabriella Papadakise õnnetus. (MLADEN ANTONOV)

Õhtulehe ajakirjanik Henry Rull kirjutas pikemalt Lõuna-Koreas valitsevatest söömisharjumustest. Selgub, et Eestis rohkem tudengitoiduna tuntud kiirnuudlid hoiavad korealaste rahvuskulinaarias väga tähtsat kohta. „Neid leiab igalt poolt. Kui Eestis on vaat et igas toidupoes suurem või väiksem sooja toidu lett, siis Pyeongchangi piirkonnas - kindlasti pole ma käinud kõikides siinsetes kauplustes, küll aga paljudes -, troonivad poodides kiirnuudlitele pühendatud riiulid,“ kirjeldab Rull.

Kiirnuudlid. (Jason Lee)

Medalitabel:

1. Norra: 11 kulda, 9 hõbedat, 8 pronksi

2. Saksamaa: 10 kulda, 6 hõbedat, 4 pronksi

3. Kanada: 6 kulda, 5, hõbedat, 6 pronksi

4. Holland: 6 kulda, 5, hõbedat, 6 pronksi

5. USA: 5 kulda, 3, hõbedat, 2 pronksi

6. Rootsi: 4 kulda, 3, hõbedat, 0 pronksi