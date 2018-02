Segapaarismängus kolmanda koha võitnud Venemaa curlingumängija Aleksandr Krušelnitski nii A- kui ka B-dopinguproovid sisaldasid keelatud ainet meldooniumit, idanaabrite selle ala liidu presidendi Dmitri Svištšovi sõnul võib tegemist olla diversiooniaktiga.

"Meie föderatsioon moodustab selle juhtumi uurimiseks erakorralise komisjoni. Oleme 100 protsenti kindlad, et meie sportlane ei saanud võtta keelatud ainet, seda enam Lõuna-Korea territooriumil. See läheb terve mõistusega täielikult vastuollu. Viimase proovi andis ta 22. jaanuaril ja see oli negatiivne," rääkis Svištšov REN TV-le Krušelnitskist.

"Meie arstid ei anna neid tablette, sportlased teavad, et need ei anna curlingus midagi juurde. Meest veeti lihtsalt alt. Koos temaga aga meid kõiki. Esitame järelpärimise vastavale komiteele, selgitamaks välja, kes sokutas Krušelnitskile seda ainet."

Venemaa meediast on läbi käinud oletus, et tabletid võidi Krušelnitski jooki puistada olümpiaeelses treeninglaagris Jaapanis. Teisalt pole õiged ka mõne inimese väited, et doping ei anna sel alal midagi. Annab, eriti füüsiliselt nõudlikumas segapaarismängus, kus harjamisekoormus suurem kui tavacurlingus. Krušelnitski on aga maailma üks võimsamaid harjajaid.

Ning veel üks tähelepanuväärne fakt: jaanuaris sai Krušelnitski Venemaa antidopinguagentuurilt hoiatuse seoses mitteilmumisega dopingukontrolli. Dopingujuhtum tekib kolme hoiatusega.