Pyeongchangi olümpialt hõbemedali võitnud Rootsi laskesuusataja Sebastian Samuelsson kritiseeris rahvusvahelise laskesuusatamise alaliidu (IBU) otsust, mille alusel toimub MK-sarja finaalvõistlus Venemaal Tjumenis.

Mees kirjutas Twitteris, et on IBU otsuses „väga pettunud“. Venemaa on aastaid kestnud dopinguskandaali taustal sattunud suure surve alla ning küsimuse all oli ka Tjumeni võistluse toimumine. Lisaks võõrustavad venelased märtsis ka kahte madalama sarja ehk IBU karika võistlust.

„Arvan, et tähtsad võistlused ei saa toimuda riigis, kus puudub toimiv antidopingiorganisatsioon,“ selgitas Samuelsson Reutersile. Ta kutsus üles kõiki koondiseid Venemaa võistlusi boikoteerima. „Loodetavasti ütleb üha rohkem sportlasi, et nemad seal ei võistle. Sportlaste poolt on tulnud palju vastukaja, et võistlused Venemaalt ära viia. Kahjuks ei kuula nad (IBU – toim) meid.“

Tjumeni MK-etapp peetakse 20.-25. märtsil.