Nädala lõpus peetavateks MM-valikmängudeks valmistuv Eesti meeste korvpallikoondis pidas esimese treeningu, päris uue mehena askeldas peatreener Tiit Soku käe all 18aastane Kristian Kullamäe.

Tegemist on järgmise korvpalliperekonna, kus poeg võtab isalt teatepulga üle, esindajaga. Kristiani isa Gert Kullamäe kaitses koondise au veel kümmekond aastat tagasi, nüüd üritab Saksamaal, Gotha Oettinger Rocketsis klubileiba teeniv noor mees end kohe esitosinasse murda. „Kristian jättis esimesel päeval väga tubli mulje,“ kiitis juhendaja.

„See siin on Kullamäele just õige koht. Esimese treeningu põhjal ei tohiks tal küll probleeme tekkida. Ta on mängumees,“ lisas kogenumaid koondislasi, Kristianist 16 aastat vanem Janar Talts.