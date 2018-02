Pyeongchangi olümpia segapaarismängus Anastassia Brõzgalovaga pronksmedali võitnud venelane Aleksandr Krušelnitski dopingurproovidest leiti keelatud aine meldooniumi kasutamise jälgi. Esiti Venemaa paari järel 4. koha saanud norralane Magnus Nedregotten ütles, et oli uudist kuuldes tulivihane.

"Olime kõigest väest üritanud medalini jõuda, kuid jäime neljandaks," lausus Nedregotten. "Kui sain teada, et nad võisid pettuse abil meie vastu eelise saada... enesetunne on kohutav."

"Kui Krušelnitski jääb süüdi, siis nad röövisid meie tähetunni, mida staadionil medali saamine kahtlemata on. See pole lahe ja seda on raske aktsepteerida."

Praeguse seisuga pole Venemaa veed diskvalifitseeritud, sest teemat alles uuritakse. "Arvan, meie tunded ja emotsioonid ei muutu isegi siis, kui saame tagantjärele pronksi. Spordis loevad hetked."

"Krušelnitski pole praegu veel süüdi mõistetud, aga kui nii läheb, siis eelistaksin saada medali järelejäänud olümpia ajal, mitte kunagi aastate pärast."