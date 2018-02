Tänu 3D-printeritele said ameeriklased hõlpsalt ja võrdlemisi odavalt toota kelguprototüüpe. Et sõiduvahend oleks igale sportlasele võimalikult mugav, sobiks tema kehakujuga ning lubaks keskenduda vaid sooritusele.

Samuti on 3D-printimine tavameetoditega võrreldes oluliselt kiirem. Kelke tehakse erinevate vormide abil ning kui sõiduvahendit soovitakse muuta, tuleb uus osa valada uude vormi. Selle valmimine võtab aega nädalaid, 3D-printeriga on vajalik osa võimalik teha vähem kui nädalaga.

„3D-printimine pole mitte ainult kiirem, kuid sellega on võimalik teha väga raskesti loodavaid vorme. Need aitavad kaalu säästa ning see aitab tulemustele kaasa,“ lausus USA kelgukoondisega koostööd teinud Stratasysi juhtivtöötaja Tim Schniepp.

„Vajame täpsust ning võimalust kelgudisaini jooksu pealt muuta. 3D-printimine on selleks sobiv,“ on USA kelguliidu turundusjuht Gordy Sheer öelnud. „Õpime pidevalt aerodünaamika kohta midagi uut, mistõttu on tore, et saame vajalikke muudatusi kiiresti teha.“ Kelguliidu hinnangul on ameeriklased tänu tehnoloogia kasutamisele rahvusvahelisel areenil muutunud konkurentsivõimelisemaks.

Kuigi ilmavalgust on näinud ka esimesed 3D-prinditud kelgud, on Pyeongchangi jäärennides tuhisevate meeste ja naiste selja all siiski süsinikkiust sõiduvahendid. Küll on ameeriklased välja käinud, et lähitulevikus loodetakse võistlusradadele saata 3D-prinditud kelgud.