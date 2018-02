Kesistest publikunumbritest on Pyeongchangi talimängudel räägitud söögi alla ja söögi peale. Et olukorda veidikenegi leevendada, käivad olümpiaalasid vaatamas Valged Sõbrad.

Tuleb välja, et tegemist on talimängude vabatahtlike pealtvaatajatega. Valgeid Sõpru on umbes 17 000, kuid igapäevaselt käivad neist võistlusi vaatamas ning sportlasi kannustamas 700.

Valged Sõbrad on vaid üks meede, kuidas lõunakorealased üritavad publiku nappust peita. Piletite müük algas kohutavalt ning aja möödudes pole suuri paranemismärke nähtud. Väidetavalt jäävad müümata 10% piletitest, kuid see pole korraldajate ainus murekoht: ka paljud pääsmeostjad pole lihtsalt Pyeongchangi tulnud.

Tänavuse aasta alguses valitsuse poolt tellitud uuring näitas, et kõigest 9,5% lõunakorealastest tahavad olümpiat oma silmaga kaema tulla. Seega on Valged Sõbrad hädavajalikud.

Et välismaalastest fänne olümpial napib, on arusaadav. Näiteks Euroopast, Põhja-Ameerikast ega Austraaliast pole Pyeongchangi just kõige mugavam saada. Noh, lennukiga on ikka tore sõita, aga üks ots Seouli ja sealt Pyeongchangi kestab 20 tunni kanti.

Kuigi Valged Sõbrad ei saa vabatahtliku pealtvaatamise eest raha, tagatakse neile tasuta piletid, söök, transport ja veel nipet-näpet. Muide, Valgete Sõprade loomise idee tuli Gangwoni maakonnalt, kelle haldusüksusse kuuluvad Pyeongchang (siin toimuvad suusa- ja kelgutamisalad) ja Gangneung (võõrustab jääalasid).

Muide, Valged Sõbrad peavad järgima maakonna koostatud juhiseid täis raamatut. Näiteks ei tohi nad võistlustele minnes olla purupurjus ega sportlasi ähvardada.