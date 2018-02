Kahevõistleja Karl-August Tiirmaa (28) tegi Pyeongchangi suurel mäel (HS 140) enda kohta hea hüppe ehk 116 meetrit ning teenis kokku 89,3 punkti.

Pärast maandumist viskas eestlane rusikad püsti. "Parem ikka kui väikse mäe võistlushüpe. Olen rahul. Ei pidanud kaua poomil ootama, suutsin teha oma olümpiahüpete parima," lausus ta Eesti ajakirjanikele.

Suusarajale pääseb ta 34ndana, jaapanlasest Akito Watabest 3.18 hiljem. See tähendab, et nüüd saab ta lõpuks murdmaarajal korralikult võitlema hakata, sest ümberringi on palju sportlasi. Kokku sooritas hüppe 48 meest.