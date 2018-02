Saksamaa olümpiakoondislased trimpavad Pyeongchangi talimängudel igapäevaselt õlut, tõsi, alkoholivaba.

Krombacheri pruulikoda varustab olümpiakülas elavadi sakslasi koguni 3500 liitri alkoholivaba õllega, kirjutab BBC. "Maitse on hea ja see mõjub kehale hästi," ütles mäesuusataja Linus Strasser. "Alkoholivaba nisuõlu on ülimalt tervislik. See on isotooniline ja miks mitte juua, kui see mõjus sportlastele hästi."

Linus Strasser. (STEFANO RELLANDINI)

Koondise arst Johaness Scherr kinnitas, et suurem osa koondislastest joovad Krombacherit treeingute ajal. Sama mees viis 2009. aastal Münchenis läbi uuringu, mis tõestas, et vähemalt maratonijooksjate puhul aitab alkoholivaba õlle tarbimine võidelda põletikuga ja ülemiste hingamisteede probleemidega, seeläbi suudavad nad treeningutest ja võistlustest kiiremini taastuda.

"Avastus oli meie jaoks üllatav," ütles Scherr New York Timesile. Pärast uuringut haaras härjal sarvist Krombacher, kes kiirelt sportlastele alkoholivaba pruuli hakkas tarnima.

Saksamaa hoiab medalitabelis Norra järel teist kohta, kokku on võidetud 23 medalit, millest 11 on kuldsed.