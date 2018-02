Kindlasti on tore, et meil leidub veel sportlasi, keda saata olümpiamängudele. Paljud kodud võivad tunda uhkust, et on suudetud kakskümmend ja rohkem aastat olla oma pojale või tütrele toeks. Hetkeseisust olenemata suur kummardus ka sponsoritele ja kõigile teistele abimeestele-naistele, kes on olnud ühe või teise spordiala juures nii siis, kui ollakse tipus, kui ka siis, mil jäädakse tipust päris kaugele.

Aga on üks 2018. aasta taliolümpial saabunud hetk. NSV Liidu spordisüsteem lakkas otseselt mõjutamast Eesti talisporti. Pyeongchangi olümpiakoondise treenerite seas pole enam kedagi, kes on oma kooli ja hariduse ning ka kogemused saanud nõukogude spordist. Nüüd oleme sealmaal, kuhu on taasiseseisvumise järel arenenud meie enda oskusteabe kogumise ja arendamise tulem.

NSV Liidu kui spordi suurmaa süsteemi üle võib vaielda ja leida nii suuri plusse kui ka suuri miinuseid, aga see oli igas aspektis maailma üks juhtivamaid. Nüüd sai selle oskusteabe kandjate osa läbi.