Pyeongchangi olümpiamängud on taas tõestnud, et lühiraja kiiruisutamine on üks vaatemänguline ja ettearvamatu ala. Seda tõstas ka naiste 3000 m teatesõit.

Finaalis osales neli naiskonda ning kullale sõitis Lõuna-Korea (4.07,361), hõbeda võitis Itaalia (4.15,901). Kaasa lõid ka Kanada ja Hiina, kuid mõlemad diskvalifitseeriti.

Seega tõusis pronksile hoopis varem peetud B-finaali võitja Holland, kes püstitas muuhulgas ka maailmarekordi (4.03,471). Esimesena jäi medalita Ungari. Finaalis diskvalifitseeritud Hiina ja Kanada said vastavalt seitsmenda ja kaheksanda koha.