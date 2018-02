„Kokkuvõttes ongi raske midagi öelda. Saan endale tuhka pähe raputada, aga teistpidi oli ka väga palju asju, mis kuidagi ei tahtnud lasta mul tulemust teha. Meeletult keeruline päev igatpidi. Mis ma ikka oska öelda, las ta olla, [elu] läheb edasi. Tean, et hetkeseis ei ole nii kehv.“

„Las ta jääda, teeme nii, et olin ise kehv. Ei hakka kedagi süüdistama,“ ütles ta Eesti ajakirjanikele.

Kahevõistleja Kristjan Ilves on aumees. Ta andis pärast 28. kohaga lõppenud suure mäe võistlust mõista, et suusad ei lubanud tal oma maksimaalseid võimeid näidata, kuid ei öelnud seda kordagi välja.

Ehk siis poleks pidanud Sind nendes oludes hüppele lubama? "Ju siis mahtus (tuule)koridori, ma ei tea neid olusid. Aga mõned mehed, kes hüppavad muidu vaevalt 100, panid 120 peale. See näitab võistluse läbiviimist."

Isa ütles ka, et võttis peast kinni, kuidas nii on võimalik? Nagu näha, [norralased Jörgen] Graabak ja [Jan] Schmid, kes trennis olid eesotsas, olid järjekordselt seal, kus normaalmäel (ehk tipust kaugel - M.T.)."

Olümpiast kokkuvõtvalt: "Kui see võistlus vahelt ära jätta, siis esimene võistluspäev ei olnudki midagi nii paha. 16. koht on täiesti okei sooritus. Tänast on raskem alla neelata, ootused olid suuremad."