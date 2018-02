Kahevõistleja Karl-August Tiirmaa (28) sai oma teisel stardil Pyeongchangis kirja 45. koha, kaotades suure mäe võistlusel triumfeerinud sakslasele Johannes Rydzekile 6.09,5.



Hüppemäel 116meetrist õhulendu näidanud eestlane startis murdmaarajale 34. kohalt (+3.18), kuid ei suutnud oma positsiooni hoida ning loovutas suusarajal lõpuks 11 kohta.



Kui normaalmäe võistluse järel avaldas noormees nördimust, et suusarajal polnud kellegagi koos sõita, siis täna selline võimalus eksisteeris. Paraku polnud päevad aga vennad. "Ei kestnud lihtsalt," sõnas Tiirmaa tagasihoidlikult. "Suusad libisesid küll, aga teistel libisesid natukene paremini. Juhtub ka nii."



Niisiis jääb 28aastase sportlase saagiks Pyeongchangi mängudelt 43. koht normaalmäe võistluselt ning 45. positsioon suure mäe etteastelt.



Oma olümpiale hinnangut andes oli mees aga konkreetne: "Kehvasti läks, ei ole siin midagi hõisata. Eks ma ikka ootasin, jah, see viimane päev polnud midagi erilist, aga soorituse mõttes oli kõige parem. Ikka tahad head tulemust teha ja ennast ületada. Täna vaatasin 30 piirimaile, aga läks niimoodi."



Mida tähendab see kõik aga edasises plaanis? "MK-l tahaks veel startida ja hooaja lõpuni teha, mille jaoks siis suvel trenni tegin," vastas Tiirmaa. Sportlaskarjääri jätkamise osa oli noormees aga ebalev lausudes, et pigem on sellega nüüd kõik, kuid lõplik otsus sünnib ikkagi kevadel.



"Otseselt uut tööd pole, aga treeneriamet on üks variant," jätkas ta. "Endal on huvi ja ise usun, et olen seal parem."