Kahevõistleja Kristjan Ilvese treenerist isa Andrus kinnitas pärast poja 28. kohaga lõppenud suure mäe võistlust, et pettumus on kõva.

Lootsime ikkagi kuue sisse [hüpata], selleks oleks ta võimeline olnud. Aga teised olid ka tublid. Lihtsalt hämmastas, kui kergekäeliselt kohtunikud lasid võistlusel minna omasoodu. Ei jäädud ootama, et kõigil oleks mingid võrdsed olud. Lihtsalt läks nagu läks.

Aga see selleks, see käib kahjuks meie ala juurde. Vahel juhtub. Aga murdmaa oli katastroof, siin ei olegi midagi rääkida. Kõik, mis läks, läks halvasti. Tõsisem analüüs tuleb hiljem. Praegu tahame selle võistluse ära unustada ja Lahtis (MK-l) teha see hea tulemuse näol tasa."

Kas katastroof oli tingitud hooldetööst või enda seisundist? "Ei kommenteeri."