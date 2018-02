Neli päeva enne Eesti Vabariigi 100ndat sünnipäeva oli eestlastel põhjust kaasa elad Kristjan Ilvese tegemistele Pyeongchangi hüppemäel ja suusaradadel. Paraku 20. veebruar meile hõiskamiseks põhjust ei toonud ning käed taeva poole said visata hoopis sakslased, kes kahevõistlejate suure mäe võistluselt kolmikvõidu noppisid. Oma positsiooni nende mängude laskesuusakuningana kindlustas ka Martin Fourcade, kes Prantusmaa segateatesõidus kullani tüüris. Aga nüüd kõigest järjekorras.



Laskesuusatamise segateatesõidus sai Pyeongchangi mängude kolmanda kuldmedali kaela Martin Fourcade, kes tõstis viimase vahetusega esikohale Prantsusmaa (lisaks talle veel Marie Dorin Habert, Anais Bescond ja Simon Desthieux).



Finišis oli prantslaste edu Norra ees 20,9 sekundit, pronksile sõits end Itaalia (+26,9). Viimase vahetuse eel juhtinud Saksamaa pudenes lõpuks neljandaks.



Loe pikemalt SIIT!



Prantsusmaa teatenelik. (ODD ANDERSEN)

Kui laskesuusatamises pidid sakslased alla neelama põru pilli, siis meeste kahevõistluse suure mäe võistlusel säras päike kõige eredamalt just nende õuele.



Sakslastele kindlustasid kolmikvõidu viiendana murdmaarajale startinud Johannes Rydzek (23.52,2), kellele järgnesid kaasmaalased Fabian Riessle (+0,4) ja Eric Frenzel (+0,8). Tulises lõpuheitluses jäi esimesena medalita norralane Jarl Magnus Riiber (+2,6), parimalt kohalt suusarajale startinud jaapanlane Akito Watabe tuli üle lõpujoone viiendana (+12,5).



Kahevõistleja Kristjan Ilves lõpetas Pyeongchangi olümpiamängudel oma teise distantsi 28. kohal, Karl-August Tiirmaa saagiks jäi 45. positsioon.



Loe pikemalt SIIT!





Kahevõistluse finisiheitlus. (CARLOS BARRIA)

Loe Kristjan Ilvese kommentaare pärast hüppeid ja pärast murdmaasõitu.



Loe Karl-August Tiirmaa kommentaare pärast hüppeid ja pärast murdmaasõitu.



Treener Andrus Ilves oli pärast võistlus aus ning nentis, et midagi rõõmustavat rääkida pole.



Väljaspool võistlusi tuli samamoodi uudiseid eestlaste kohta. Nimelt selgus, et Pyeongchangi talimänge kimbutav noroviirus on jõudnud ka Eesti koondisena. Salakaval viirushaigus niitis oma teel laskesuusataja Kalev Ermitsa, kes tänaseks viirusest siiski jagu saanud.



Loe pikemalt SIIT!



Lisaks selgus, et homses meeste murdmaasuusatamise vabatehnika sprinditeates esindavad Eestit Marko Kilp ja Karel Tammjärv.



Loe pikemalt SIIT!