Saksamaal on tulihingelised vutifännid astunud sõtta kohaliku alaliidu vastu, kes paigutas esmakordselt Bundesliga ajaloos ühe vooru kohtumise esmaspäeva peale.



Frankfurdi Eintracht mängis eile koduväljakul RB Leipzigiga, kuid selle asemel, et fännid neile tulihingeliselt kaasa elaksid, elasid poolehoidjad välja oma viha. Toetajad kogunesid eile staadionile plakatitega, millel oli kirjas "ei esmaspäevasel jalgpallile" ning "esmaspäev on rinna ja biitsepsi päev".



Oma kätel lasti käia ka poolajal, kui väljakule loobiti tuhandeid tennisepalle ja lademetes WC-paberi rulle. Lisaks kostus tribüünidelt terve kohtumise jooksul võimas vilekoor.

Mängijad viha- ja vilekoori talumas. (DANIEL ROLAND)

Frankfurdi toetajad tegid vastava üleskutse juba reedel, tuues põhjuseks, et liiga ja klubid on valmis raha nimel fännidele selja pöörama. "Nii kaua kui nemad teenivad raha, ei huvita neid see, mitu puhkusepäeva peavad fännid võõrsil mängude jaoks oma lemmikmeeskonna nimel välja võtma. Turundus on nende prioriteet number üks."



Bundesliga liigutas kohtumise esmaspäeva peale, sest Leipzig oli alles möödunud neljapäeval võistlustules Euroopa liigas, ning kohalik vutiliit soovis klubile rohkem puhkust anda.



Ometi polnud puhkus piisav, sest Leipzig kaotas koduväljakul pallinud Frankfurtile 1:2.