Norra olümpiakoondis tellis Pyeongchangi mängude eel oma kööki 15000 muna, kuid seda mitte tahtlikult, vaid kogemata.



Nimelt kasutasid kogenud kokad toidu tellimiseks tasuta allalaetud tõlke-äppi. Kokad olid välja arvutanud, et laagris viibiva 109 näljase atleedi toitmiseks läheb neil vaja 1500 muna, kuid odav tõlketarkvara otsustas neile ninanipsu mängida ning nii seisidki kokad silmitsi 13500 üleliigse munaga.



Kokk Stale Johansen, kes toimetab köögis juba kaheksandat olümpiat, kinnitas, et soovimatud munad õnnestus neil siiski kauplusesse tagastada. "Ühel hetkel seisime silmitsi rekkatäie munadega," sõnas kokk uudisteagentuurile NTB.



"Õnneks saime need tagastada, kuid olime alguses väga üllatunud, kui nad hakkasid mune meile sisse tooma. Neid lihtsalt tuli ja tuli ning lõppu ei paistnudki," meenutas Johansen.