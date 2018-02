Pyeongchangi taliolümpial curlingu segapaarismängus Anastassia Brõzgalovaga pronksmedali võitnud, ent hiljem dopinguga vahele jäänud venelane Aleksandr Krušelnitski väidab endiselt, et pole kunagi keelatud aineid kasutanud.



Kuigi praeguseks on kontrollitud nii mehe A- kui ka B-proov, väidab Krušelnitski, et pole endiselt elus kordagi dopingut tarvitanud, vahendab uudisteportaal TASS.



"Soovin esmalt vabandada kogu Venemaa koondise ees ja kõikide fännide ees, et pole suutnud ennast kaitsta nende probleemide eest, millega hetkel tegelema pean," sõnas venelane.



"Mul on väga kahju, et Venemaa curlingu ajalooline hetk on sattunud dopingusaaga keskmesse, mis annab ühtlasi suure hoobi kogu Venemaa spordile," jätkas Krušelnitski.



"Sellegipoolest kinnitan teile kõigile, et pole kunagi ühtegi keelatud ainet kasutanud, et saada spordivõistlustel mingi eelis. Olen kategooriliselt dopingu vastu ja olen alati andnud kõik endast oleneva, et anti-dopingu reeglitest kinni pidada.



"Meldooniumi osas antud positiivne dopinguproov šokeeris nii mind kui ka Anastassiat [Brõzgalovat]. See on väga suur löök mu mainele ja karjäärile. On ilmselge, et ainult meeleheitel sportlane kasutaks olümpiamängude eel, kui kontroll on kordades karmim, mõnda keelatud ainet."



Praeguseks on positiivset proovi kinnitanud ka Venemaa Olümpiakomitee, kes lisas siiski omalt poolt, et nende hinnangul on meldooniumi kogus Krušelnitski kehas nii minimaalne, et ei anna atleedile võistlemiseks mingeid eeliseid.



Ometi ei pruugi venelaste Pyeongchangi dopingulood sellega piirduda. Nimelt on AFP teatel keelatud ainete kasutamisega vahele jäänud veel üks Venemaa curlingumängija. Küll ei oska agentuur öelda, kas tegemist võis olla Krušelnitski uue prooviga või mõne muu sportlasega. ROK ega WADA antud juhtumit veel kommenteerinud pole.





Confirmation of second positive test of RUS curler - happened next day. Reporting by AFP (in French). B-Sample[s] also confirmed. pic.twitter.com/Bk2IGWE6H3 — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) February 20, 2018