Eestit esindavad tiimsprindis Marko Kilp ja Karel Tammjärv. "Finaali jõudmine tähendaks väga suurt eneseületust," räägib Simonlatser. "Ütlen nii, et kui meie mehed pääsevad 15 hulka, on nad hästi esinenud."

Murdmaasuusatamise tiimsprint, mis sõidetakse vabatehnikas, tõotab Simonlatseri arvates kujuneda väga põnevaks, ent medalivõitjate ennustamine on palju keerulisem kui individuaalses klassikasprindis. Meenutagem, et sel alal tabas ta nii naiste kui ka meeste kullaomanikku prognoosides nabakümnesse.

"Stardis on väga palju distantsimehi ja see ühtlustab medalipretendentide ringi," lausub Simonlatser. "Medali võitmiseks on head väljavaated ka Šveitsil (Roman Furger-Dario Cologna), Venemaa olümpiaatleetidel (Deniss Spitsov-Aleksandr Bolšunov) ja Rootsil (Marcus Hellner-Calle Halfvarsson). Huvitav võistkond on brittidel – Andrew Musgrave-Andrew Young –, kuid medalit on neile veel vara pakkuda."

Naiste kullalahingus toob Simonlatser suursoosikutena välja Norra (Marit Björgen-Maiken Caspersen Falla) ja Rootsi (Charlotte Kalla-Stina Nilsson).