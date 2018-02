Pyeongchangi taliolümpial olid naiste freestyle-suusatamise rennisõitu kaema läinud poolehoidjad tunnistajaks millelegi enneolematule.



Nimelt said kõik renni pervele ja finišisse ehitatud tribüünile kogunenud poolehoidjad näha oma silmaga, kuidas 33aastane Ungari esindaja Elizabeth Swaney võistlusraja kerge vaevaga läbib ning seda sõna otseses mõttes.



Kui enamik sportlasi näitas rennisõidus uhkeid saltosid ja ümber oma telje pöördeid, siis Swaney sõit piirdus suuremalt jaoks nõlvalt nõlvale kulgemisega ning parimal hetkel 180-kraadise pöörde tegemisega (jalad maas!)



Rennisõidu kvalifikatsioonis sai ungarlanna esimesel sõidul kirja 30 ning teisel 31,4 punkti, millega platseerus kindlalt viimasele kohale.



Videot neiu laskumisest saad vaadata SIIT.



Loomulikult polnud säärase soorituse järel naisel pääsu õelatest Twitteri-postitustest.



"Eeldan, et peaksin Elizabeth Swaney loost inspiratsiooni ammutama, kuid tegelikkuses on see jälestamisväärne. Rõve petis," kirjutas üks säutsumeister.



"Soovite teada, kes Elizabeth Swaney on? Osavõtu trofee definitsioon," säutsus teine.



Kuidas neiu ikkagi olümpiamängudele jõudis?



Swaney on freestyle-suusatamisega tegelenud viis aastat ning täpselt sama kaua on olnud olümpiamängudel osalemine ka tema kinnisidee. 33aastane ameeriklanna, kellel taskus ka Harvardi kraad, mõistis kärmelt, et oma sünnimaal ta Pyeongchangi sõitvasse koondisesse ei jõua.



Nii otsustaski ta esmalt oma ema sünnimaa Venetsueela eest võistlema hakata, enne kui vanavanemate tausta tõttu 2015. aastal Ungari kasuks otsustas. Kui kodakondsuse skeem oli selja taga, ei pidanudki Swaney enam muud tegema, kui järjest rahvusvahelistel võistlustel käima ning algupäraste sooritustega madalaid punkte koguma.



"Naiste rennissõidus pole konkurents väga suur," selgitas kohtunik Steele Spence Denver Postile. "Ta käis järjepidevalt MK-etappidel, kus osales ca 24-28 naist. Kõik, mis tema pidid tegema, oli kohale ilmuma, sest igal võistlusel keegi kukkus ja nii ta viimaseid kohti vältiski ja lõpuks olümpiapileti teenis."



Siin väljavõte erinevate väljaannete pealkirjadest:



Independent - Elizabeth Swaney uskumatu lugu: Pyeonchangi mängude halvim suusataja.



Telegraph - Reeglites oleva augu kaudu Pyeongchangi jõudnud Elizabeth Swaney kulges trikkideta läbi olümpiaraja.



Washington Post - Kuidas suusataja hoolimata oma kehvast tasemest olümpial võistles.



The Guardian - Elizabeth Swaney: freestyle-suusataja, kes ei tee trikke.



Deadspin - Taliolümpiamängudel osalevad 2951 maailma parimat sportlast ja see naine.