Täna sõlmis FC Floraga lepingu 24-aastane endine Tartu Tammeka keskkaitsja Jürgen Lorenz, kelle lisandumine toob meeskonnale käike juurde.



Kahe hooaja vahel jalgpallist loobumise mõtteid mõlgutanud Lorenz tegi Premium liiga debüüdi 2012. aastal ja veetis kogu senise karjääri Tammekas.



Kõrgliigas 176 mängus platsil käinud Lorenz lisab vaatamata oma noorusele meeskonda kogemust. Leping sõlmiti 2018. aasta lõpuni võimalusega seda osapoolte kokkuleppel pikendada veel aasta võrra.

Flora spordidirektor Norbert Hurda sõnul vajas meeskonna kaitseliin sügavust, mistõttu selle pilguga ka ringi vaadati.

„Jürgen on võitluslik mängija, kes on olnud Tammekas juba mitu hooaega stabiilselt põhikoosseisus. Tegemist on mängijaga, kes muudab meid õhuvõitlustes tugevamaks nii rünnakul kui kaitses. Lisaks on Tartu JK Tammeka palli valdava mängustiiliga meeskond, mis läheb hästi kokku ka meie mänguga. Lorenzi lisandumine annab meile kindlasti käike juurde,“ selgitas Hurt.