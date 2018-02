123,5 meetrit, 114 punkti ja 16. lähtekoht (jaapanlasest Akito Watabest 1.40 hiljem) polnud see, mida mees lootis. Suusasõit (40. aeg) muutis tuju ainult halvemaks. Aga Kristjan on aumees. Ta andis pärast 28. kohaga lõppenud võistlust mõista, et suusad ei lubanud tal oma maksimaalseid võimeid näidata, kuid ei öelnud seda kordagi välja.

Ka treenerist isa Andrus on loomult tagasihoidlik mees. „Murdmaa oli katastroof, siin ei olegi midagi rääkida,“ lausus ta endale omasel rahulikul toonil. „Kõik, mis läks, läks halvasti. Tõsisem analüüs tuleb hiljem. Praegu tahame selle võistluse ära unustada ja Lahtis (MK-l) teha see hea tulemuse näol tasa.“

Täpsustavale küsimusele, kas katastroof oli tingitud hooldetööst või Kristjani enda seisundist, vastas treener poliitkorrektselt: „Ei kommenteeri.“

Nagu suusatajad tihti ütlevad, murdmaa on tehnikasport. Oli nende suuskadega, kuidas oli, õnneks ei käinud mäng medali peale. Lihtsalt kahju, et me ei näinud Kristjani tegelikke võimeid.

Natuke häiris Ilveseid ka hüppevõistluse korraldus. „Lihtsalt hämmastas, kui kergekäeliselt kohtunikud lasid võistlusel omasoodu minna,“ ütles Andrus. „Ei jäädud ootama, et kõigil oleks võrdsed olud. Lihtsalt läks nagu läks. Aga see selleks, see käib kahjuks meie ala juurde. Vahel juhtub.“

Psühholoogia taha ei pugenud täna kumbki Ilves. Isa sõnul paistis Kristjan enne võistlust tavapäraselt rahulik. Ka sportlane ise ütles pärast hüpet, et pinge nahka pigem ükski meeter ei jäänud. Ja kinnitas suusasõidu järel sama.

Pettumus eilsest oli suur, kuid isa Andrus märkis, et poeg pole pikalt norutaja. „Eks ikka juhtub ebaõnnestunud võistlusi. Kõige lihtsam on need ära unustada, hooeg jätkub. Terve märts on võistlusi täis, üritame seal paremini teha. Aga esmalt on vaja kodus natuke puhata.“

Muuhulgas kiskus jutt intervjuutsoonis taas suusatreener Anatoli Šmigunile, kes ei mahtunud olümpiadelegatsiooni. Kui suusataja Aivar Rehemaa mõistis Toliku, nagu oma inimesed teda kutsuvad, puudumise üheselt hukka, siis Ilvesed ei nurise. Vähemalt avalikult mitte.

„Kindlasti polnud ideaalne olukord,“ lausus Andrus. „Aga ega midagi teha ka polnud. Kui meil on kaks sportlast, siis me ei saa nõuda palju suuremat tiimi. Me pole veel nii kõvad mehed. Küllap oleks leitud variant, kui oleksime medalinõudlejad. Tolik on väga vajalik lüli meie tiimis. Aga ma ei tea, kas ta tänase päeva tulemust oleks parandanud.“

Vähemalt jääb Kristjanile normaalmäe 16. koht, mis on siiani Eesti koondise parim tulemus Pyeongchangis.

Tiirmaa mõtleb lõpetamise ja treeneriameti peale

Kahevõistleja Karl-August Tiirmaa (28) lahkub Pyeongchangist 45. (suur mägi) ja 43. kohaga.

„Kehvasti läks, ei ole siin midagi hõisata,“ sõnas ta eilse võistluse järel ja lisas, et tänavune hooaeg võib jääda tema viimaseks. Lõplik otsus sünnib kevadel.

„MK-l tahaks veel startida ja hooaja lõpuni teha, mille jaoks siis suvel trenni tegin? Otseselt uut tööd pole, aga treeneriamet on üks variant. Endal on huvi ja ise usun, et olen seal parem.“

Karl-August Tiirmaa (REUTERS)

Sakslastele võimas kolmikvõit

Saksamaa kahevõistlejad polnud enne Pyeongchangi kunagi suure mäe võistluselt olümpiakulda võtnud. Täna tegi Johannes Rydzek selle tembu ära. Ja mitte ainult, ka hõbe ja pronks rändavad vastavalt Fabian Riessle ja Eric Frenzeliga Saksamaale.

Sakslastel oli täna rõõmu laialt. (JONATHAN NACKSTRAND)

Pärast hüppevõistlust võis säärast stsenaariumit ennustada, sest tugev suusatrio startis kohtadelt 4.-6. kümne sekundi sees liidrist Akito Watabest 24-34 sekundit hiljem. Võimsa rongina liiguti esimestele stabiilselt lähemale kuniks viimasel ringil tekkis kuuene juhtgrupp. Lõputõusul raputasid sakslased Watabe ja soomlase Eero Hirvoneni maha, norralane Jarl Magnus Riiber alistus lõpusirgel.

Kui eelmist hooaega domineerisid sakslased ülivõimsalt, siis tänavuse taustal on tegu erakordse õnnestumisega. „Järjekordselt väga super vormiajastus suurvõistluseks,“ kiitis Eesti koondise treener Andrus Ilves.