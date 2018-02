Mees on rääkinud, et päevatöö teeb teda vaimselt tugevamaks. "Ma ei tunne võisteldes stressi, sest näen tuletõrjujana töötades kohutavaid asju," on Brodka öelnud.

Nina Roth

Kui Brodka töötab tuletõrjujana, siis USA curlingumängija Roth on ametis arstiõena. "Sporti ja meditsiinitööd on raske kombineerida, kuid just nii tunnen ma end hästi," lausus ameeriklanna.

Sarnaselt Rothile on USA olümpiakoondises mitu päevatööd tegevat sportlast. Ent see on paratamatu: kui Shaun White'i ja Lindsey Vonni kaliibriga superstaarid saavad nautida sponsorite mitmemiljonilist toetust, on ka palju neid, kes võivad säärastest summadest vaid und näha.

Muide, USA olümpiakoondisest võib teiste hulgast leida lisaks arstiõele ka tuletõrjuja, torumehe, sõjaväelase ja kinnisvaramaakleri.

Nina Roth. (JOHN SIBLEY)

Elizabeth Swaney

33aastane Ungarit esindav ameeriklanna on Pyeongchangis tõusnud meedia rambivalgusesse. Ei, mitte oma vägevate trikkide ega päevatöö pärast, vaid teda on nimetatud maailma kõige kehvemaks vigursuusatajaks.

Nimelt ei teinud Swaney rennisõidu kvalifikatsioonis vaat et ühtegi trikki. Sotsiaalmeedias mõisteti naine hukka, näiteks säutsuti: "Eeldan, et peaksin Elizabeth Swaney loost inspiratsiooni ammutama, kuid tegelikkuses on see jälestamisväärne. Rõve petis."

Swaney haridustee on muljetavaldav: bakalaureuse kraadi teenis ta UC Berkeleys, magistri aga Harvardis. Ta on kandideerinud California kuberneri kohale, kuid kaotas Arnold Schwarzeneggerile. Praegu töötab naine San Francisco lähedal, kus üritab oma tööandjale värvata tarkvaraarendajaid.

Elizabeth Swaney. (MIKE BLAKE)

Ami Nakamura

Jaapanlanna ei tee Pyeongchangis oma olümpiadebüüti: 30aastane hokimängija esindas sünnimaad ka neli aastat tagasi Sotšis. Tema koduklubiks on vahva nimega Seibu Princess Rabits.

Naise armastus jäähoki vastu sai alguse 1998. aasta Nagano talimängudest, kui ta nägi esimest korda oma kaasmaalasi mängimas välismaa võistkondade vastu.

"Minu jaoks polnud tähtis, kes kaotab ning kes võidab. Kõik mängijad kandsid ühtset vormi ning ka mina tahtsin ühel päeval sellisel tasemel mängida," meenutas ta.

Nakamura töötab multifilmitegelase Anpanmanile pühendatud lastemuuseumi poes. Jäähoki pärast Tokyosse kolinud naisel kulub tööle ja sealt koju sõitmiseks iga päev neli tundi.

Ami Nakamura (vasakul). (DAVID W CERNY)

Thomas Muirhead

Šotimaalt pärit Muirheadi õde Eve ja vend Glen on curlingumängijad, nagu oli ka nende isa Gordon. Seega pole teps mitte ülatav, et ka 22aastane Thomas jääkeegliga tegeleb.