Kuigi ameeriklased tegid vastaste väravale tšehhidest üheksa pealeviset vähem (20 vs. 29), oli neil suurepäraseid võimalusi küllaga. Kindlasti jääb veerandfinaal kripeldama Brian O'Neill'il, sest loetud minutid enne kohtumise lõppu tabas tema kiirrünnakust teele saadetud pealevise väravalatti.

2. Kas USA võit oleks olnud üllatus?

Jah. Kui Tšehhi läbis alagrupiturniiri puhaste paberitega - teiste seas alistati ka Kanada -, siis USA esimeses kolmes mängus küll erilist muljet ei jätnud. Nende suurimaks murelapseks oli võimaluste realiseerimine.

Play-off'i avaringis nahutasid ameeriklased 5:1 Slovakkiat ning kindlasti tõstis see nende enesekindlust. USA kahjuks ei paukunud nende ründepüss kuigi valjult ka Tšehhi vastu.

Samas oligi USA tänane mänguplaan rajatud kaitsele. Tšehhidele lubati ohtralt positsioonirünnakuid ning kui osavad ameeriklased litri kätte said, otsiti kohe käike ettepoole.

3. Kas üks puhkepäev andis Tšehhile eelise?

Ei. Kui oma alagrupi võitnud tšehhid said eile puhata, siis USA madistas Slovakkiaga. Enne tänast kohtumist arvasid mõnedki eksperdid, et mäng Slovakkiaga jätab ameeriklaste füüsisele jälje. Mängijad ise sellega nõus polnud ning näiteks James Wisniewski sõnas, et ta eelistaski jääle minemist puhkamisele, sest matš Slovakkiaga andis USA-le võimaluse kokkumängu parandada.

Vasakul on James Wisniewski. (DAVID W CERNY)

Väsimus oleks võinud ameeriklaste mängu pärssida ehk juhul, kui Tšehhi oleks kohtumist marulise tempoga alustanud. Ent esimene kolmandik algas mängukiiruse poolest rahulikult, mis andis USA-le võimaluse hokilahingusse sisse elada.

4. Kes oli kohtumise parim mängija?

Pavel Francouz. KHLis Tšeljabinski Traktorit esindav Tšehhi koondise puurivaht ei lasknud ameeriklastel enda selja taha visata ühtegi karistusviset. Vastased proovisid nii väga tehnilisi lahendusi kui ka sirgjoonelisemaid katsetusi, kuid Francouzi ei õnnestunud kellelgi üle mängida.

5. Mida peavad võitjad edasist silmas pidades parandama?

Tšehhi ei tohi vastastel lasta vähemusest väravaid visata. Täna just nii läks, kui neljakesi mänginud ameeriklaste kasuks viskas 2:2 viigivärava Jim Slater.

Samuti võiksid tšehhid kohati agressiivsemad olla. USA 1:0 juhtvärava viskas Ryan Donato olukorras, Tšehhi kaitse jäi passiivseks ega üritanud Donatot segada.

Tõsi, Donato tabamus oli tehniliselt meisterlik sooritus. Mehe keha oli suunatud väravast teisele poole, kuid sellest hoolimata suutis 21aastane ameeriklane litri tahapostis vabaks jäänud nurka saata. Näis, et Donato vise oli tšehhide jaoks väga üllatav.

Kui normaalajal suutis Ryan Donato litri Francouzi selja taha saata, siis bullitiseerias jäi peale väravavaht. (BRIAN SNYDER)

6. Mida ütlesid asjaosalised?

USA mängija Bobby Butler: "Meil oli raske turniir ja ei suutnud täna ülesandega hakkama saada."

Pavel Francouz bullitiseeriast: "Esimesed kaks ameeriklast näitasid väga osavaid liigutusi, aga olen õnnelik, et nad väravat ei visanud."

7. Mis saab edasi?