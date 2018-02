Venemaa curlingumängija Aleksandr Krušelnitski dopingusaaga Pyeongchangis ei näita veel vaibumise märke. Mängija ise raiub, et pole eales keelatud aineid tarvitanud ning Venemaa esinduse avalduse kohaselt ei näita proovist avastatud meldooniumi hulk pikaaegset tarbimist.

Seega teatati, et nõnda väikese koguse tarbimine olnuks sportlike tulemuste tõstmiseks mõttetu ja riigisiseselt soovitakse avada kriminaalasi selgitamaks välja, kuidas sattus keelatud aine Krušelnitski verre.

Samas tuli ka info, et meldooniumit sisaldas ka Krušelnitski poolfinaalmängu järel antud dopinguproov - seni oli räägitud ainult pronksimatšist. Portaal Inside The Games teatab, et ühe võistluse kahe mängu ajal antud positiivsed proovid annavda siiski kokku ühe dopingujuhtumi. Tõenäoliselt see ongi see "teine Venemaa curlingumängijate poolt antud positiivne proov", millest eile teatas agentuur AFP.