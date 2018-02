JALGPALL

Kuivõrd olümpiapäev on õhtusse jõudnud, suuname vaikselt pilgud jalgpallimaailma poole. Täna mängitakse ära viimased kaks kohtumist Meistrite liiga kaheksandikfinaalide esimeses ringis:

Welcome to Seville, @ManUtd!



The player most likely to score for #MUFC v @SevillaFC is __________ pic.twitter.com/p576I99Dnj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2018