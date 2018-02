Pyeongchangi taliolümpiamängud hakkavad jõudma lõpusirgele, jäänud on veel viis võistluspäeva ning eestlaste etteasteid jääb küllalt väheks. Täna võisteldakse murdmaasuusatamise sprinditeates, Eesti on üles andnud Marko Kilbi ja Karel Tammjärve, nad võistlevad kell 11.15 algavas teises poolfinaalis. Algselt oli plaanitud ka naiskonna startimine, kuid see jääb Anette Veerpalu juba olümpia alguses tabanud haiguse tõttu ära. Teistelt aladelt pakuvad kindlasti põnevust hokiturniiri veerandfinaalid.