Ega me vist saagi teada, ka ta ongi rumal või mängis lolli, lootuses, et ei jää vahele. Jutt käib muidugi Sloveenia hokikoondise ründajast Žiga Jeglicist, kes „unustas“ mainida, et tal on astma ja seetõttu tarvitas keelatud ainete nimekirjas olevat ravimit.

Muidugi andis ta positiivse proovi, tunnistas oma viga, lahkub peagi olümpiakülast ja ootab „kõrvad lontis“, millise karistuse ROK talle väänab. Tegelikult ma natuke imestan, sest Jeglic on vägagi korralik hokimees, suurepärase jäähoki IQga. Sloveeni koduklubiks on hetkel veel Nižnekamski Neftehimik (jajaa, sellise nimega klubi on KHL-is täitsa olemas ja mängib sel hooajal koguni play-off’is), kes andis kiiresti mõista, et nemad ei teadnud mehe astmast mitte kui midagi ja edaspidi käituvad vastavalt ROKi otsusele.

Sloveenidel läks teisipäeval üldse kõik viltu. Esiteks see dopingujama, siis olid nad Norra vastu parem meeskond jääl, aga lõpuks pidid lisaajal valusa kaotuse vastu võtma. Ei saanud nad fantastiliselt mänginud Lars Haugeni selja taha üle ühe litri... Vähemalt Jan Muršak näitas, et on jätkuvalt väärt hokimees. Aga Norra võitis viimati kohtumise olümpial 1994. aastal ja kaheksa hulka jõudsid ammusel Sapporo olümpial 1972. aastal...