Pyeongchangi vabatehnika paarissprindis Eesti koosseisus 17. koha saanud Marko Kilp sõnas võistluse järel, et sisimas loodeti kohta finaalis ehk 10 seas.

Millal raskeks läks? "Kolmanda vahetuse tagasipöördes üritasin grupile järele jõuda, lõpp oli nii raske, et kõrvadest jooksis laktaati välja," kirjeldas sprindimees.

Kas see on distantsimeeste rada? „Oleneb, kas on hea või halb päev. Pellegrino näitas, et sprindimehed võivad ka hästi sõita."

„Juba alguses oli näha, et minnakse aega sõitma. Keegi ei tahtnud juhuse hooleks jätta, pandi kohe minema. Oli kiirem sõit kui esimene," vastas Kilp küsimusele, kas taktikaliselt andnuks midagi teisiti teha.

Kas jääd olümpiaga rahule? "Päris oma ära ei teinud, lootsin rohkemat. Ise paneks endale 4-," hindas Kilp, kes individuaalselt sai klassikasprindis 18. koha.