Murdmaasuusatajate treener Anti Saarepuu lausus pärast vabatehnika paarissprinti, kus Eesti sai 28 riigi seas 17. koha, et konkurents oli väga tihe.

"Finaal (ehk 10 sekka - M.T.) olnuks väga-väga ilus, aga siin 10. koht võtta on raskem kui tavateates. Võistkondi on rohkem ja ka võrdseid võistkondi on rohkem.

Nagu nägime eesotsas Šveitsiga, Cologna ja Furger, üks on olümpiavõitja, teine tavadistantsi 12. mees, aga jäid finaalist välja. See oli väga tihe võistlus. Lootsime, et kui tehakse kiiret sõitu ja suudame pundis püsida, siis 6.-8. koht võib aidata."

Meeste jutust jäi mulje, et ega te väga selleks ei valmistunud. "Kindlasti olnuks meil natuke kõvem võistkond koos Raidoga. Täie tervise juures Raido on end tõestanud nii Sotšis kui ka Lahtis. Ei oskagi öelda, kumb paremini või halvemini sõitis, seda peab hiljem vaatama, aga Raido olnuks väga-väga vajalik lüli."