Pyeongchangi vabatehnika paarissprindis Eesti koosseisus 17. koha saanud Karel Tammjärv ei jäänud täna endaga rahule.

Kui Kilbil hakkas kolmandas vahetuses kõrvadest laktaati välja tulema, siis Tammjärvel läks juba varem raskeks. "Sprinditeate formaat on üks kole asi," ohkas ta.

"Teooria on see üks suusatamise võistlusformaate, ma olen suusataja, nii et jah... täna ei. Kõrge laktaaditaluvust ei ole. Esiteks tekkis seda liiga palju ja kolme minutiga seda välja ei raputa. Läksin juba teist ringi sõitma sellise pagasiga, et midagi oli liiga palju kaasas."

"Jah, finaal oli kindlasti helesinine unistus. Täna me end ei ületanud. Erki Nool palus sportlastel end ületada, ei tulnud välja, andsime ainult selle, mis oli."

50 km klassikamaratonile Tammjärv suure tõenäosusega ei lähe, vaid aitab hoopis teistele suuski valida ja neid rajal joota.