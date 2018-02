"USA võit oli parim, mis juhtuda võis," räägib Simonlatser. "Alale tuleb see ainult kasuks. Ei ole nii, et pakume võitjaks Norra ja nad võidavadki – alati ei pruugi suur suusariik kõige edukam olla."

"Norra tegi oma ära," lausub Simonlatser. "Medali saamiseks pead olema väga hea vastupidavusega suusataja. Esikolmiku moodustasidki riigid, kelle sportlased on sel olümpial teravas hoos olnud. Prantsusmaa mind siiski veidi üllatas. Jouve sõitis teadet väga vingelt, aga ma ei uskunud, et ta niisuguse tulemuse kätte saab. Samas arvasin, et Itaalia võidab medali, kuid nad jäid viiendaks, kindel vahe oli sees."