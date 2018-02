Täna Pyeongchangi olümpial naiste jäähokis Soome koondise koosseisus pronksmedali võitnud 44aastase Riikka Välila sportlaskarjäär on kulgenud äärmiselt kummaliselt. Karjääri lõpetamine ja siis paari aasta pärast sporti naasmine pole midagi erilist, aga Välila paus kestis koguni 10 aastat.

Hokimängija otsustas 2003. aastal, et aeg on uisud varna riputada. Teenistusleht oli igati korralik - 1998. aasta Nagano olümpia pronksmedalile lisandus ka neli MM-pronksi.

2013. aastal otsustas ta vana armastuse juurde naasta ja pääses Soome koosseisus ka Sotši olümpiale. Siis tuli leppida viienda kohaga, aga täna alistati Pyeongchangi turniiri pronksimängus Venemaa olümpiasportlased 3:2. Ühtlasi sai Välilast läbi aegade vanim sportlane, kes on olümpiamängudel jäähokis medali võitnud.

