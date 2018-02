Kiiruisutaja Ireen Wüst jahtis koos Hollandi koondisega naiste jäitussõidus järjekordset kuldmedalit, aga finaalis jäädi 1,6 sekundiga alla Jaapanile. Pronksiheitluses alistas USA 0,5 sekundiga Kanada.

31aastane Wüst krooniti Pyeongchangis olümpiavõitjaks 1500 meetri distantsil, 3000 meetris sai ta hõbeda. 11 olümpiamedaliga (5 kulda, 5 hõbedat, 1 pronks) on ta läbi aegade edukaim kiiruisutaja, kuldmedalite arvestuses on temast ees Nõukogude Liidu legend Lidia Skoblikova kuue kullaga.

Wüst pälvis neli aastat tagasi peetud Sotši olümpial suurt tähelepanu faktiga, et ta on biseksuaalne. Kui tema nimi otsinguportaal Google'isse sisse lüüa, toovad suur osa pealkirju endiselt just seda asjaolu esile.

Meeste jälitussõidu võitis Norra, finaalis alistati 1,2 sekundiga Lõuna-Korea. Pronksi korjas Holland, 5,1 sekundiga jäi neile alla ajaloo teist taliolümpiamedalit jahtinud Uus-Meremaa.