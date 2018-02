Kahevõistleja Kristjan Ilvese (21) normaalmäe 16. koht on praegu meie koondise parim tulemus olümpiamängudel. Noormees lootis selle üleeile suurel mäel üle teha, kuid sai erinevatel põhjustel hoopis pettumustvalmistava 28. koha. Õhtuleht kohtus Ilvesega umbes 14 tundi pärast toda finišit ja uuris muuhulgas OMi kohta laiemalt ning Kelly Sildaru vigastusest tõukunud suurest tähelepanust.

Kristjan, kas said pärast eilset (üleeilset - toim.) võistlust normaalselt magada?

Mul on öise unega pärast võistlusi alati veits keeruline. Kuidagi ärev uni. Päev pärast võistlust magan suhteliselt hästi. Eile sain alles kell 2 magama. Pole eriline magaja ka, ärkasin juba kell 9.

Isa ütles, et Sa ei ole nukrutseja tüüp. Oled nõus temaga?

Pigem jah. Eks vahetu emotsioon on järsem. Esimesed tund-kaks olid suht keerulised, siis ununeb ära. Võtsin juba uue sihi ette. MK on tulemas, lähen ruttu edasi. Tegelikult on olümpia nagu võistlus ikka, lihtsalt nimi on olümpia. Võistlusi on olnud meeletult palju ja tuleb ka märtsis palju. Tuleb edasi minna.

Kui trehvab kehvem päev ja tuju on halb, kas vajad rahu või pigem mõnd toetavat sõna lähedastelt?

Kuidas kunagi. Vahel on hea, kui keegi ei tule seletama ja õli tulle valama. Aga teinekord teevad paar sõna head. Eile oli pärast hüpet end päris raske kohe kokku võtta. Pettumus oli suur.