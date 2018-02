Saksamaa jäähokikoondis (mitte jalgpalli, - või käsipalli) on olümpiamängude poolfinaalis... See kõlab haiglase sonimisena, aga nii see on. Kuidas on üldse võimalik, et meeskond, kes tõsi küll, oli mõned aastad tagasi koguni ka MM-i finaalis, on sellise mänguga OM-i nelja parema seas.

Niimoodi need asjad siinilmas mõnikord käivad. Rootsi jooksis laulu ja vilega eelmistest vastastest üle, väravavahid tegid üksteise järel nullimänge ja kuldne sära juba sätendas terendavalt kauguses. Aga siis tulid sakslased, istusid seljas nagu vihalehed, võitlesid meeletult, tajusid mingil momendil, et see on see mäng, kus saab võidu võtta ja tegidki seda. Ja veel lisaajal, väga efektselt.

Nelja parema seas on sakslaste vastaseks Kanada, kes saatis pakkima Soome. Piisas vaid ühest tabamusest ja sellele eelnenud soomlaste valest liikumisest ning Maxim Noreau, kellel on muuseas väga kõva vise, litri niigi nukrailmelise Mikko Koskineni võrku saatis. Soomlased tegelikult päris ohtlikuks ei muutunudki. Kanada võidu teeb tähelepanuväärsemaks veel asjaolu, et esipuurivaht Ben Scriveni sai obaduse vastu pead ja tema asemele tuli seni tuimalt pingi peal luuki lükanud Kevin Poulin ning kes sai vägevalt hakkama. Olgu märgitud, et Poulin mängis sel hooajal EBEL-liigas (uurige välja, mis „loom“ see on). Vot sellisel ajal elame.