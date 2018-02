Eesti korvpallikoondis lendab homme Kreeta saarele Irakleiosse, kus kohtutakse reedel MM-valikmängus Kreekaga. Nagu arvata oli, siis hellenite poolelt ei tee kaasa nende paremad pojad, kes pallivad NBAs ja Euroliigas.

Kui NBAs pallivate Giannis Antetokounmpo ja Kosta Koufose mängimine keset hooaega on niikuinii välistatud, siis eemale jäävad ka Euroopas tegutsevad mehed. Nimelt on Euroliigas neljapäeval-reedel mänguvoor ning kaasa löövad ka Kreeka tippklubid Olympiacos ja Panathinaikos, kust muist mehi rahvuskoondisesse pääseks. Kas pühapäevaseks mänguks Suurbritanniaga saadakse täiendust, pole teada.

Praeguses seisuga on peatreener Thanasis Skourtopoulos sõelale jätnud 15 mängijat. Enamus neist mängib koduliigas, kaks pallurit on mujalt. Üks neist: Ioannis Bourousis, kes teenib leiba Hiinas. Teine mees on Leonidas Kaselakis, kes on tuttav ka Eesti korvpallipublikule, sest ta esindab Ühisliiga meeskonda Astana.