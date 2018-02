Eesti meeste korvpallikoondise füüsilise ettevalmistuse treener Priit Lehismets sõnas täna Basket.ee-le, et kõik 12 meest, kes homme Kreekasse sõidavad on terved ja heas füüsilises vormis.

"Mehed on füüsiliselt väga hea seisus! Päris ausalt," lausus Lehismets küsimuse peale, milline korvpallikoondislaste seis loetud päevad enne tähtsaid MM valikmänge on. Mehe sõnul teeb tema töö lihtsamaks asjaolu, et koondise mängud peetakse klubihooaja sees.

"Klubihooaja keskel koondisemänge pidada on kõvasti parem. Mehed tulevad klubide juurest ja on juba heas vormis. Selles mõttes on muidugi lihtsam kui suvel, mil on pikk ettevalmistusperiood. Kõik on tegelikult natuke teistmoodi. Mängijad, kes väljas mängivad saavad kokku ja tulevad siia hea meelega. Kõik on justkui turistid ja naudivad protsessi," muigas Lehismets.