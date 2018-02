Eesti mäesuusatajate viimase stardi Pyeongchangi talimängudel tegi meeste slaalomis Tormis Laine, kuid kahjuks ei jõudnud ta finišisse. "Tahtsin liiga palju ja läksin täiega riskima. Kuna rada on raske, siis sõitsin välja. Aga ega ma ei kahetse. Nii peabki ründama," selgitas Laine.

Eesti olümpiakoondise pesamuna sõnul oli slaalomimägi küll väga järsk ja jäine, kuid ta on varem mõnel korral sarnase raskusastmega mäel treenida saanud. Seega polnud Pyeongchangi mägi päris must maa.

Olümpiamängude kokkuvõttes jääb Lainele pihkude vahele suurslaalomi igati korralik 40. koht. Kuidas mees oma olümpiakogemust ise kirjeldab? "Kindlasti õppisin väga palju ja võtan kõik positiivse kaasa. Kui koju saab, siis saab jälle treenima. Olümpia oli tulevikuks suur investeering ning saan siit kaasa palju motivatsiooni," rääkis ta.

Laine kinnitas, et tema ja MK-sarja 30 piirimail olevate meeste füüsilised võimed on päris erinevad. "17aastaselt ei saagi päris sellises vormis olla nagu täiskasvanud. Suvel hakkan palju tunde jõusaalis veetma, et iga päevaga lähemale jõuda," lausus eestlane.