Eesti mäesuusataja Tormis Laine isa, abilise ja mänedžeri Tiimar Laine sõnul on varsti vaja teha tähtis otsus: kas Tormis läheb USAsse ülikooli või keskendub profispordile. 17aastane sportlane eelistab teist varianti.

Laine õpib praegu ülimainekas Stamsi suusagümnaasiumis, kuid kooli lõpp pole mägede taga. Tuleval sügisel algab eestlasel Innsbrucki lähedal asuvas koolis viimane õppeaasta. Ent keskendugem praegu olümpiale.

Papa Laine sõnul oli tänane slaalomirada kindlasti raske. "Selle raja peal sõidavad hästi need, kes on tehniliselt ja füüsiliselt tugevad. Tormis on tehniline sõitja," viitab isa tõigale, et eeskätt füüsilise vormi osas on Lainel palju arenguruumi.

Samas on Tiimar Laine poja esimese olümpiadebüüdiga rahul. Sest tõik, et Tormis üldse olümpiale jõudis, on juba väga suur saavutus. Millal võiks Tormis aga MK-sarjas starti minna?

"Seda ei oska öelda. Keegi ei osanud öelda ka seda, et ta tänavuseks sellise arenguhüppe teeb. Stardinumber loeb sedavõrd palju, aga nagu Tormis ise ütleb, tuleb soost välja sõita. Tuleb sõita FIS-punkt madalaks, et saaks parema stardikoha," rääkis Tiimar Laine.