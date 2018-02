Olümpiamängudel on koos noored inimesed ning kaks ja pool nädalat pole võimalik elada ainult tõsisel ilmel. Pulli peab ka saama. Ameeriklased lasid fantaasial lennata.

Nimelt püüdis USA bobi- ja skeletonikoondis ühendada nende spordiala curlinguga. Lõbusa videoklipi alustuseks puhastatakse ühele kelgutajale rada, pärast lõpetamist põrkub too aga vastu kaaslasi - nagu curlingukivid üksteise vastu. Vaata videot!

Hey 👋 @usacurl, what do you think about combining our sports? Some of our athletes (@DaknessMonster and Mike Strahler) seem to think it's doable. 🥌 🛷 pic.twitter.com/6iDz5R9u9f